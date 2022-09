Record de l'heure : Ganna tentera sa chance le 8 octobre

Filippo Ganna va tenter sa chance. L'Italien, pensionnaire de la formation cycliste britannique Ineos Grenadiers, va essayer de battre le record de l'heure. Une tentative qui possède même déjà une date, à savoir le samedi 8 octobre prochain. Une annonce effectuée pas plus tard que ce vendredi, par l'UCI, à savoir l'Union cycliste internationale. Le champion de monde du contre-la-montre en 2020 puis en 2021, aujourd'hui âgé de 26 ans, effectuera cela du côté de la Suisse, et plus précisément au vélodrome de Granges, d'après le communiqué de l'instance dirigeante du cyclisme mondial. Pour s'approprier un record actuellement détenu par son ingénieur performance de sa propre équipe actuelle. C'était d'ailleurs dans ce même endroit que ce dernier, qui n'est autre que le Britannique Daniel Bigham, aujourd'hui âgé de 31 ans, s'était alors adjugé ce fameux record de l'heure, pas plus tard que le mois dernier.

"Cela va être une heure de pure souffrance"

Pour cela, il avait parcouru une distance totale de 55,548 kilomètres, le 19 août dernier, s'offrant alors le luxe d'effacer des tablettes le Belge Victor Campenaerts, détenteur de ce record depuis le 16 avril 2019 avec 55,089 kilomètres parcourus. Dans ce même communiqué de l'UCI, le coureur italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a apporté sa réaction, déclarant ainsi notamment : "J'ai hâte d'y prendre part, même si cela va être une heure de pure souffrance (...). C'est un moment où vous êtes vraiment amené à explorer vos limites physiques et mentales." En attendant, le Transalpin sera évidemment de la partie pour l'édition 2022 des championnats du monde de cyclisme sur route. Une prestigieuse compétition qui se déroulera du côté de Wollongong en Australie, dès ce dimanche 18 septembre et jusqu'au dimanche 25 septembre prochain. C'est d'ailleurs ce dimanche que le coureur aura alors son titre à défendre, sur l'épreuve du contre-la-montre individuel, sur une distance d'un total de 34,2 kilomètres. Un titre qu'il a ainsi remporté lors de ces deux dernières années.