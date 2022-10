Record de l'heure : Ganna pense déjà à une nouvelle tentative

Et maintenant, les Mondiaux sur piste !

Cinquante-six kilomètres et 792 mètres. Telle est la distance parcourue par Filippo Ganna samedi à Granges en Suisse, ce qui lui permet de devenir le nouveau recordman de l'heure. Le coureur d'Ineos Grenadiers, âgé de 26 ans, a reconnu après son exploit qu'il avait pas mal souffert sur la fin. « L’idée était d’accélérer à compter de la demi-heure, voire après 35 minutes. Mais je me suis sans doute un peu emballé au bout d’une vingtaine de minutes car les jambes tournaient parfaitement. Je voyais que l’écart avec l’ancien record grandissait en permanence et que j’étais même au-dessus de l’objectif fixé. Mais sur un effort d’une heure comme celui-ci, il faut savoir gérer et ça a été une bonne expérience à ce niveau.Les jambes ont perdu toute leur énergie, j'ai essayé de faire 57, je n'ai pas réussi, mais ça va. Je pense que ce résultat est incroyable. 56"792, ce n'est pas mauvais. »Sur la lancée de son magnifique exploit, Filippo Ganna s'est dit près à retenter de battre le record de l'heure prochainement : «, et nous pourrons encore aller plus haut, mais ce résultat est incroyable et maintenant nous pensons à la récupération et peut-être essayer de célébrer ensemble. » Une récupération qui devra être rapide, car le roi du chrono va désormais prendre le chemin de Sy-Quentin-en-Yvelines, pour y disputer les championnats du monde de cyclisme sur piste. "L'Italie a des choses à défendre", a confié celui qui avait été sacré champion du monde de poursuite par équipes l'an passé du côté de Roubaix, quelques mois après être devenu champion olympique de la discipline.