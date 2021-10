Record de l’heure : Dowsett le tentera le 3 novembre, Ganna y pense pour 2022

Depuis le 16 avril 2019, le Belge Victor Campanaerts détient le Record de l’heure, grâce à ses 55,089 kilomètres parcourus sur le vélodrome d’Aguascalientes, au Mexique. C’est au même endroit que le Britannique Alex Dowsett tentera à son tour de battre le mythique Record, le 3 novembre prochain. Un record qu’il avait détenu entre le 2 mai et le 7 juin 2015, avec 52,937 kilomètres, avant que son compatriote Bradley Wiggins ne l’en dépossède (54,526km). Le coureur de 32 ans, membre de l’équipe Israël Start-Up Nation, aurait déjà dû tenter le Record de l’heure en décembre 2020 à Manchester, mais il avait contracté le covid-19 juste avant. « Quand j’ai établi le record en 2015, j’avais roulé suffisamment pour battre le record, mais je savais que j'avais encore de la réserve à la fin, ce qui était frustrant étant donné le travail fourni par tout le monde. La tentative de l'année dernière avait dû être reportée lorsque j'avais contracté le Covid-19, mais les raisons qui m’avaient donné envie de l’effectuer sont toujours là. Je veux voir ce dont je suis capable, et c'est un événement que j'aime vraiment, et je me sens privilégié d'avoir l'opportunité de faire une nouvelle tentative. En termes de difficulté, je sais que la barre a été placée très haut par Victor (Campenaerts). Ce sera un défi de taille, mais je pense en être capable. Le plus gros obstacle, cette fois-ci au Mexique, sera l'altitude. En altitude, la puissance requise sera plus faible qu'au niveau de la mer en raison de la raréfaction de l'air, mais ce ne sera pas facile pour autant, car l'air raréfié rend la respiration moins aisée. Nous pensons qu'au final, l'altitude devrait être plus bénéfique que préjudiciable », a déclaré Alex Dowsett, vainqueur de quinze courses durant sa carrière, dont quinze en contre-la-montre, sur le site de l’Union cycliste internationale.

Ganna à plus de 57km/h sur 30 minutes

De son côté, le roi actuel du contre-la-montre, Filippo Ganna (25 ans), sacré champion du monde 2020 et 2021 de la discipline, a fait savoir dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport qu’il se verrait bien tenter le Record de l’heure en 2022. L’Italien a en effet confié qu’il s’était testé après le Giro, en juin, en roulant à fond pendant 30 minutes, et il avait alors atteint la barre des 57,7 km/h. Une vitesse qui lui permettrait de battre le mythique record, même si bien sûr, rouler 30 minutes et 60 minutes ne représente pas la même performance.

Précédent Merckx adoube Pogacar Lire Suivant