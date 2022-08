Record de l'heure : Bigham va tenter sa chance le 19 août

🚨 Announcement

Le record de l’heure va-t-il changer de main ? Une chose est sûre, Victor Campenaerts ne dormira pas sur ses deux oreilles jusqu’au vendredi 19 août, moment choisi par Dan Bigham pour tenter de s’approprier cette référence. Le spécialiste de la vitesse aura fort à faire au vélodrome de Granges, en Suisse, pour dépasser les 55,089 km parcourus alors par le Belge en avril 2019 au Mexique. C’est d’ailleurs déjà sur la piste suisse que Bigham, ingénieur de performance pour Ineos Grenadiers, est devenu le détenteu du record de Grande-Bretagne de l’heure, le 1er octobre dernier avec une distance de 54,723 km parcourue en 60 minutes. Une marque lui permettant ainsi de déloger l’iconique Bradley Wiggins, dernier Britannique à avoir détenu ce record mondial (54,526 km en juin 2015) qu’il avait chipé un mois plus tôt à son compatriote Alex Dowsett (52,937 km).« Je suis excité à l'idée de voir ce que je peux faire contre le chronomètre à nouveau, avec le soutien de l'équipe derrière moi. Physiquement, j'ai progressé depuis que je fais partie d’Ineos Grenadiers. Même si ma charge de travail est élevée, c'est agréable de pouvoir regrouper tout ce que je fais en un seul endroit. Cela signifie que je peux être beaucoup plus organisé dans la façon et le moment de m'entraîner... C'est formidable de pouvoir échanger des idées avec tant de personnes fantastiques au sein de l'équipe », a rapporté un Dan Bigham enthousiaste dans un communiqué publié par l’Union Cycliste Internationale (UCI). Le coureur de 30 ans s’est préparé à cette échéance lors des Jeux du Commonwealth en raflant la médaille d’argent lors de la poursuite par équipes, avec Charlie Tanfield, Ethan Vernon et Oliver Wood. Désormais, il sera seul contre Victor Campenarts et la montre.