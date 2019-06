Quintana, l'improbable transfert ?

Ce serait un coup de maître sur le marché des transferts du cyclisme: Nairo Quintana, en fin de contrat chez Movistar, serait tout proche de s'engager pour 2020 avec les Bretons d'Arkéa-Samsic, simple équipe Continental Pro (anciennement Bretagne-Séché ou Fortuneo) ! D'après Ouest-France, qui évoquait déjà l'idée il y a deux semaines, les discussions seraient très avancées. L'idée du manager Emmanuel Hubert est visiblement de réussir un gros coup.

En effet, on apprend que Julian Alaphilippe, rien de moins, avait également été approché pour l'année prochaine (il a depuis prolongé chez Deceuninck-Quick Step). Un peu moins clinquant, Nacer Bouhanni était aussi dans les tuyaux (selon Le Télégramme). Mais avec une éventuelle signature de Nairo Quintana, on serait bien sûr dans une autre dimension, tout à fait exceptionnelle.

Ce qui semble très étonnant, c'est donc que le Colombien de 29 ans, vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016, puisse s'engager avec une équipe qui n'est pas labellisée World Tour. Un salaire de 2,5 millions d'euros par an est évoqué par El Pais, ainsi qu'un gros bonus en cas de victoire sur le Tour de France, où il a fini deuxième en 2013 et 2015 et troisième en 2016. Un montant un peu exagéré, à en croire encore Ouest-France.