Quintana finalement vers Astana ?

Le cas Quintana étudié la semaine prochaine par le TAS

C'est sans doute le coureur le plus reconnu à se retrouver sans contrat pour la saison prochaine. Nairo Quintana n'a finalement pas signé la prolongation de contrat jusqu'en 2025 avec Arkéa-Samsic qui avait été annoncée le 16 août dernier, à la veille de la révélation de son contrôle positif au tramadol sur le Tour de France. Samedi, le Colombien avait annoncé sur ses réseaux sociaux son départ de la formation bretonne, et dans la foulée, L'Equipe révélait qu'AG2R-Citrën était intéressée par le recrutement du coureur de 32 ans. La formation dirigée par Vincent Lavenu a démenti cette rumeur, et c'est désormais le nom d'Astana Qazastan qui revient avec insistance. Selon Cycling News,Les deux Colombiens pourraient se partager le statut de leader sur les Grands Tours, et Quintana pourrait apporter des victoires à cette formation kazakhe qui n'a gagné que quatre fois cette année (grâce à Lutsenko sur la Clásica Jaén Paraiso Interior, Lopez sur une étape du Tour des Alpes, Natarov sur le contre-la-montre des championnats du Kazakhstan et Gidich sur la course en ligne de ces mêmes championnats), mais qui restera en World Tour grâce à ses bons résultats de 2020 et 2021.Nairo Quintana n'a plus couru depuis l'annonce de son contrôle positif (il a été retiré de la Vuelta à quelques jours du départ) afin de préparer au mieux sa défense.Rappelons que le coureur colombien avait été disqualifié de sa sixième place sur le Tour de France, mais n'avait pas été suspendu. Il espère que le TAS lui réattribuera sa place dans le Top 10, avant de repartir pour une nouvelle aventure en 2023, sous un nouveau maillot.