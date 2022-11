Quick-Step Alpha Vinyl : Trois ans de plus pour Lampaert

Great news to start the weekend… 👏

Lampaert : « Heureux de pouvoir rester trois années de plus »

L’équipe Quick-Step Alpha Vinyl continue de consolider son noyau. Quelques jours après avoir confirmé la prolongation de contrat pour une année supplémentaire de Dries Devenyns, la formation dirigée par Patrick Lefévère s’est assurée des services d’Yves Lampaert pour les saisons à venir. Le coureur belge de 31 ans, vainqueur de la première étape du Tour de France 2022 à Copenhague et donc premier porteur du maillot jaune à l’occasion de la 109eme édition de la Grande Boucle, a prolongé son contrat avec l’équipe qui s’appellera prochainement Soudal-Quick-Step pour les trois prochaines années, soit jusqu’au terme de la saison 2025. Avec ce nouvel engagement, le natif d’Iseghem atteindra la décennie au sein du « Wolfpack », formation avec laquelle il a remporté deux titres mondiaux du contre-la-montre par équipes mais également une étape à l’occasion de la Vuelta 2017, qui lui avait permis de s’emparer une journée du maillot rouge de leader du classement général.Dans un communiqué, Yves Lampaert n’a pas caché sa satisfaction d’avoir trouvé cet accord avec ses dirigeants. « Je suis vraiment heureux de pouvoir rester trois années de plus avec l’équipe, a-t-il confié dans un communiqué. Je la considère comme ma famille et, quand elle va chercher des victoires, je suis toujours très fier. On va donc essayer d’aller en chercher d’autres dans les années à venir. Je tiens à remercier Patrick Lefévère pour la confiance qu’il a pu me témoigner et j’espère être en capacité de la lui rendre. » Le patron de la formation Quick-Step Alpha Vinyl, quant à lui, s’est dit « heureux d’avoir trouvé un accord qui permet à Yves Lampaert de rester au sein de l’équipe. Quand on se retourne sur l’an passé, on pense à ce qui aurait pu se passer sur Paris-Roubaix et sur le maillot jaune porté sur le Tour de France. A titre individuel, il a remporté d’importantes victoires mais, de plus, il n’a pas ménagé sa peine pour les autres. Il est un élément important de notre équipe et nous sommes ravis de l’avoir avec nous pour trois années de plus. »