Quick-Step Alpha Vinyl : Pas de prolongation de contrat pour Zdenek Stybar

Stybar : « Si aucune équipe ne montre son intérêt… »

Une page va se tourner pour Zdenek Stybar. Membre de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl depuis mars 2011, l’ancien triple champion du monde de cyclo-cross a confirmé dans des propos recueillis par le quotidien belge néerlandophone Het Nieuwsblad qu’il ne prolongera pas l’aventure sous les ordres de Patrick Lefévère à l’issue de la saison 2022. « On m’a dit que je ne serai pas prolongé, a ainsi déclaré le Tchèque. De toute façon, je veux continuer à courir car les deux dernières saisons n’ont pas été suffisamment bonnes. » Néanmoins, le coureur de 36 ans ne se fait pas d’illusion quant à la suite que sa carrière pourrait prendre. « Est-ce que mon profil suscite de l’intérêt ? La question se pose en raison de mon âge et des problèmes de santé que j’ai dû surmonter », a ajouté Zdenek Stybar.Alors que ses dernières victoires remontent à 2019 sur l’Omloop Het Nieuwsblad et le Grand Prix E3, le natif de Plana concède sans aucun problème avoir traversé des moments difficiles ces derniers temps. « Les deux dernières saisons ont été une succession de coups durs : maladie, coronavirus… », a-t-il confié avant de revenir sur une anecdote liée à son début de saison 2022. « Les trois premiers jours de course sur Paris-Nice ont été bons et je pensais alors être sur le bon chemin afin de vivre un printemps radieux. Je suis alors tombé malade et je n’ai jamais réussi à retrouver la forme. » Regrettant d’avoir trop peu couru cette saison, Zdenek Stybar envisage un retour plus franc au cyclo-cross mais seulement s’il arrive à convaincre une équipe de lui donner une dernière chance. « Le cyclisme sur route reste ma principale préoccupation car il y a certains objectifs que je n’ai pas pu encore atteindre, admet le Tchèque. Mais si aucune équipe ne montre son intérêt, je ferai avec. » Des paroles qui jettent une ombre sur la fin de carrière d’un coureur ayant remporté deux étapes sur les Grands Tours.