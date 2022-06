Quick-Step Alpha Vinyl : Lefévère optimiste au sujet d'Alaphilippe

Retour dans les roues ⏳ pic.twitter.com/QfdTJtHOwy

Lefévère : « On peut avoir des raisons d’être optimiste »

L’équipe Quick-Step Alpha Vinyl est tout sauf résignée. Un peu plus de deux mois après sa violente chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe se rapproche d’une reprise de la compétition. En effet, le double champion du monde a récemment pris la direction de la Sierra Nevada afin de participer à un stage de préparation de sa formation et compte rallier les Alpes Italiennes dans le but de poursuivre le travail qui devrait le mener à un retour dans le peloton. Alors qu’il a souffert d’un pneumothorax mais également de plusieurs côtes fracturées, Julian Alaphilippe a donné des gages de sa forme à l’occasion des sorties d’entraînement avec ses coéquipiers. « Le stage de Julian s’est vraiment bien déroulé mais il y a une différence entre un stage et la compétition », a récemment confié Patrick Lefévère, patron de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl, dans des propos recueillis par le quotidien Le Parisien.Si le dirigeant belge assure qu’il tiendra « une réunion téléphonique entre nous afin de confronter toutes nos informations », il se montre raisonnement optimiste quant à un retour très prochain à la compétition de Julian Alaphilippe. « Disons que si tout continue dans le même sens, on peut avoir des raisons d’être optimiste, affirme Patrick Lefévère. Il y a quelques semaines, je disais que ce serait du 50-50 au moment d’évoquer les chances de Julian d’être sur le Tour. Là, il est clair que ça penche nettement plus dans le bon sens. » Le patron de la formation Quick-Step Alpha Vinyl a également rappelé le parcours du combattant traversé par le porteur du maillot arc-en-ciel ces dernières semaines. « Il a quand même eu trois fractures. Le plus inquiétant, c’était le poumon et ça, c’est fini, a-t-il confié. Mais ensuite, il fallait serrer les dents pour rouler malgré la douleur. » Cette dernière a, semble-t-il, progressivement disparu et devrait convaincre ses dirigeants de lui faire confiance sur les routes de la Grande Boucle, à compter du 1er juillet prochain. Une présence aux championnats de France pourrait être le galop d'essai nécessaire pour confirmer les sensations.