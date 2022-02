Quick-Step Alpha Vinyl : Lefevere confirme que Soudal va quitter Lotto fin 2022 et rejoindre son équipe

C'est une nouvelle page qui se tourne officiellement dans le petit monde du cyclisme. A l'issue de la saison 2022, et pour le début de la saison 2023, l'équipe cycliste belge Quick-Step accueillera un nouveau sponsor, et non des moindres. En effet, Soudal quittera une autre formation belge, à savoir Lotto, pour intégrer la formation dirigée par Patrick Lefevere. Cette information a d'ailleurs été confirmée, pas plus tard que ce mercredi, par ce dernier, manager général de la Quick-Step Alpha Vinyl, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. Une information qui n'est toutefois pas forcément une surprise, dans la mesure où elle a déjà circulé dans des médias il y a quelques mois de cela.

Lefevere n'était intéressé que pour un contrat de cinq ans

A ce sujet et sur les négociations qui ont eu lieu entre les deux parties, alors que c'est Soudal qui a bel et bien effectué le premier pas, Lefevere a déclaré : "Les dirigeants de Soudal ont déclaré qu'ils agiraient très correctement envers Lotto, mais qu'ils ne voulaient pas continuer avec cette équipe après 2022. Cependant, ils voulaient rester dans le milieu du cyclisme. De mon côté, j'ai affirmé que je n'étais pas intéressé, sauf si Soudal signait un contrat de sponsoring pour au moins cinq ans. Tout a été bouclé en une heure." Après un partenariat avec l'équipe Lotto depuis l'année 2015, Soudal va officiellement changer de crèmerie, mais reste en Belgique, chez une autre très grande équipe belge. Un futur contrat de très longue durée puisqu'il portera sur une durée de cinq années, au total, soit jusqu'à la fin de l'année 2027. Dans cette même interview, Patrick Lefevere en a profité pour évoquer son avenir personnel. Le dirigeant belge, qui vient tout juste de fêter ses 67 ans a confié : "Est-ce que j'irai plus loin que 2027 ? Ai-je trouvé quelqu'un capable de me succéder ? Je sais déjà que ce n'est pas une seule personne qui me succédera, ou plutôt je ne vois personne en particulier pour le moment."