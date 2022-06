Quick-Step Alpha Vinyl : Incertitude autour de Kasper Asgreen pour le Tour de France

.@k_asgreen abandons the #TourdeSuisse2022 as a result of the crash in which he was involved Tuesday afternoon.

Read more about his condition and join us in wishing him a fast recovery:



Photo: @GettySport pic.twitter.com/u6VzzKaxAZ



Asgreen est attendu sur le contre-la-montre à Copenhague

La préparation pour le Tour de France n’est pas de tout repos pour l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Alors que la participation de Julian Alaphilippe n’est pas assurée, bien que son processus de retour soit encourageant, la formation belge se met désormais à trembler pour Kasper Asgreen, victime d’une chute sur la troisième étape du Tour de Suisse. L’équipe dirigée par Patrick Lefevere a annoncé dans un communiqué que son coureur présentait « de multiples écorchures sur les bras et les jambes et une profonde blessure au genou gauche, qui a nécessité des points de suture », entrainant ainsi son forfait avant le quatrième jour de course. Sa blessure semblerait plus grave que prévue selon le quotidien belge néerlandophone Het Nieuwsblad, de là à craindre un forfait pour la 109eme édition du Tour de France dont le départ sera donné le 1er juillet de Copenhague, dans le pays d’Asgreen.La course contre la montre est lancée pour le triple champion du Danemark du chrono, qui a l’espoir de jouer les premiers rôles sur le contre-la-montre inaugural. Son exercice de prédilection qui l’a vu être sacré champion du monde par équipes en 2018 et s’approprier la quatrième marque des derniers championnats du monde en individuel. Le coureur de 27 ans a déjà pris part à trois Tours de France, les trois derniers en date. Sa 64eme place au général l’an dernier reste son meilleur résultat sur la prestigieuse course de trois semaines. Autrement, Kasper Asgreen s'est distingué cette année en complétant le podium des Strade Bianche et en prenant la sixième place de l'Amstel Gold Race.