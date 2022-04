Quick-Step Alpha Vinyl : Fractures et pneumothorax pour Alaphilippe après sa violente chute

Thank you, @romainbardet, for looking after Julian immediately after the crash - a true gentleman 👏👏👏 https://t.co/yItUOOndG0

Alaphilippe placé en observation

Julian Alaphilippe a pris connaissance d’un premier diagnostic. Le double champion du monde, qui ambitionnait de remporter ce dimanche Liège-Bastogne-Liège pour la première fois, a été pris dans une chute collective massive à l’orée des 60 derniers kilomètres de la « Doyenne ». Propulsé sur le côté droit de la chaussée, le natif de Saint-Amand-Montrond aurait heurté un arbre et, selon son compère Romain Bardet, son état était préoccupant. Alors que, dans un premier temps, sa compagne Marion Rousse s’est montrée rassurante au micro de France Télévisions, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a émis un communiqué dans lequel un point est fait sur l’état de santé de Julian Alaphilippe. Tout d’abord, la formation belge assure que le porteur du maillot arc-en-ciel est « dans un état stable » mais précise qu’il va « nécessiter une hospitalisation afin d’être placé en observation ».Pour ce qui est de l’étendue des blessures subies par Julian Alaphilippe, elles sont sérieuses. « Le champion du monde souffre de deux côtes cassées, une omoplate cassée et un pneumothorax », annonce l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl dans son communiqué. Alors qu’« aucune déclaration ne sera faite pour le moment », la formation dirigée par Patrick Lefévère précise que Julian Alaphilippe « se rendra en ambulance à Herentals pou un examen et un traitement plus approfondis ». Un protocole que le coureur français ne sera pas le seul à devoir observer. En effet, dans cette même chute, Ilan Van Wilder a également été blessé. Le jeune coureur belge souffre d’une fracture de la mâchoire, qui va l’écarter du peloton pour quelques semaines. Une chute qui a sans doute changé le sens de cette édition 2022 de Liège-Bastogne-Liège, qui a vu Remco Evenepoel s’imposer en solitaire et remporter le premier Monument de sa carrière.