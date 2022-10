Quick Step - Alpha Vinyl : Cavendish aurait voulu gagner une dernière fois

Une équipe française pour Cavendish en 2023 ?

Plusieurs légendes du peloton ont fait leurs adieux au cyclisme ce week-end, comme Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali sur le Tour de Lombardie, et Philippe Gilbert et Niki Terpstra sur Paris-Tours. Mark Cavendish était quant à lui en Belgique pour disputer le Memorial Rik Van Steensbergen. Le coureur britannique de 37 ans n’a quant à lui pas fait ses adieux au peloton, mais seulement dit au revoir à Quick Step - Alpha Vinyl, après deux ans de bons et loyaux services.Et il était déçu ne pas avoir pu apporter une dernière victoire au « Wolfpack ». « Je suis déçu de ne pas avoir remporté ma dernière course avec Quick Step - Alpha Vinyl, mais je suis fier des garçons et de la façon dont ils ont couru. Ils étaient forts aujourd'hui, vraiment engagés et m'ont donné une bonne avance. Je voulais aussi remporter la victoire pour eux, mais ce n'était pas possible », a confié Mark Cavendish.Le Britannique peut quitter l'équipe de Patrick Lefevere, qui lui avait tendu la main à l'hiver 2020 alors qu'il n'avait plus de contrat, avec le sentiment du devoir accompli. Alors que certains le croyaient perdu pour le haut niveau, il a signé deux excellentes saisons sous le maillot de la formation belge.Sur les 161 succès qu'il a cumulés tout au long de sa carrière, Cavendish en a décroché dix en 2021 et cinq en 2022, le dernier à l'occasion de la course en ligne des championnats de Grande-Bretagne. Reste désormais à savoir quel maillot il portera la saison prochaine. Selon les dernières rumeurs, l'équipe française B&B Hotels-KTM serait fortement intéressée.