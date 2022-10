En 2022, Julian Alaphilippe aura connu une année bien compliquée, lui qui a par ailleurs passé les deux dernières saisons avec la pression liée au statut de champion du monde. Pas forcément au meilleur de sa forme courant septembre à Wollongong (Australie), le Français avait alors dû céder la tunique arc-en-ciel au jeune prodige Belge Remco Evenepoel, qui n'est autre que son coéquipier au sein de la formation Quick-Step Alpha Vinyl. Désormais, le puncheur semble tourné vers 2023, où il espère bien rebondir et ne plus avoir envie de parfois « ranger le vélo » après de nombreux moments difficiles. « J'ai vécu une année très compliquée mais depuis mon retour sur le Tour d'Espagne, je sens que ma condition s'améliore », avait cependant expliqué l'intéressé à L'Equipe, la semaine dernière avant de prendre le départ du Tour de Lombardie. Ce mardi, Thomas Voeckler s'est exprimé sur l'un de ses meilleurs coureurs.

Voeckler croit en un Alaphilippe revanchard

« J'ai eu le temps de parler à Julian (Alaphilippe) en tête-à-tête, en groupe. Je pense que je peux dire que je le connais bien, très bien. On sait tous qu'il est capable de revenir plus fort après les épreuves. Il est soulagé de ne plus être champion du monde. Il est soulagé de ne plus avoir ce maillot. Il va tirer un trait sur cette saison et on va retrouver le vrai Julian (Alaphilippe), a notamment confié le sélectionneur français, lors de l'émission Bistrot Vélo sur Eurosport. Il a l'équipe la plus puissante du monde en terme d'état d'esprit offensif. Il va être revanchard même s'il s'entend très bien avec Remco (Evenepoel). Il n'y a aucun souci entre les deux, ils s'entendent à merveille. On va voir du grand Julian (Alaphilippe) en 2023. » Désormais place à un peu de repos pour "Alaf" avant de tenter de rebondir en 2023 et d'ainsi mettre derrière lui une saison compliquée.