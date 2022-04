Quick-Step Alpha Vinyl : Alaphilippe reste à l'hôpital pour le moment

Quid du Tour de France ?

Ce n'est pas encore ce mardi que Julian Alaphilippe pourra rentrer chez lui. Le champion du monde doit en effet rester à l'hôpital de Herentals, non loin d'Anvers, où il a été conduit dimanche après sa terrible chute à 62 kilomètres de Liège-Bastogne-Liège. Son équipe Quick-Step Alpha Vinyl a publié un communiqué ce mardi en début d'après-midi dans lequel elle donne des nouvelles du coureur français, mais aussi de son coéquipier Ilan Van Vilder, lourdement touché lui aussi lors de cette chute qui a mis au sol plusieurs dizaines de coureurs. "Ilan a subi une opération pour corriger les dommages subis à sa mâchoire, qui a été réalisée par le Dr Pieter-Jan Van Bever. Les médecins étaient satisfaits du déroulement de la procédure et il est rentré chez lui pour une période de récupération. Malheureusement, la nature de la blessure et de la procédure signifie qu'il ne pourra pas participer au prochain Giro d'Italia. Comme indiqué précédemment, Julian a deux côtes cassées, une omoplate cassée et un hémo-pneumothorax.Toute l'équipe de Quick-Step Alpha Vinyl tient à remercier l'équipe médicale de Herentals pour les soins prodigués à Ilan et Julian."Impossible donc pour le moment de savoir quand Julian Alaphilippe pourra regagner son domicile, et encore moins à combien est estimé son temps de guérison. A un peu plus de deux mois du départ du Tour de France, les chances de voir le champion du monde sur la Grande Boucle semble assez minces, et son cousin et entraîneur Franck ne l'avait d'ailleurs pas caché lundi soir, dans une interview à Ouest-France : «. La Vuelta, les Mondiaux, aussi, mais même le Tour de Lombardie où, effectivement, avec une longue coupure dans la saison, il aura peut-être un truc en plus." C'est tout ce qu'on lui souhaite !