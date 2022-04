Quick-Step Alpha Vinyl : Alaphilippe pourrait renoncer au Tour de France après sa chute

« Julian Alaphilippe au départ du Tour de France ? Ça peut paraître compliqué, mais… » https://t.co/yZmligczfv

— Ouest-France (@OuestFrance) April 25, 2022

Renoncer au Tour, « une vraie possibilité » selon F.Alaphilippe

A quoi va ressembler la saison 2022 de Julian Alaphilippe ? Victime d’une très lourde chute ce dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège, le double champion du monde souffre de plusieurs fractures mais également d’un poumon perforé. Des blessures sérieuses qui, à deux mois du Tour de France et cinq mois des Mondiaux de Wollongong, n’augurent pas d’un retour à la compétition avant de longues semaines. Interrogé par le quotidien Ouest-France, le cousin et entraîneur du Tricolore Franck Alaphilippe a confié avoir senti le coureur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl « affaibli » mais assure qu’il ne l’a « pas trouvé abattu ». « Il m’a dit que c’était compliqué, en plus il a eu une quinte de toux pendant qu’on parlait donc vous imaginez sa peine, a-t-il ajouté. Il m’a dit qu’il avait la poisse cette année, mais qu’il n’y pouvait pas grand-chose et qu’il devait faire avec maintenant. » La seule certitude concernant l’avenir à court terme de Julian Alaphilippe, c’est qu’il « va être à l’arrêt pour plusieurs semaines » avec « son stage en altitude et sa participation au Dauphiné semblent, en tout cas, complètement compromis ». Pour ce qui est du prochain Tour de France, qui s’élancera de Copenhague le 1er juillet prochain, « tout va dépendre de la durée de son arrêt », note Franck Alaphilippe.Ce dernier table sur « au moins trois ou quatre semaines avant de reprendre l’entraînement normal » et pas moins de douze semaines « pour retrouver son niveau ». Un délai qui pourrait être incompatible avec la présence du champion du monde en titre sur la Grande Boucle même si un objectif idéal serait un retour à la compétition pour les championnats de France, dont la course élite masculine est prévue le 26 juin. « L’an dernier, Primoz Roglic avait fait le Tour en n’ayant pas couru les deux mois avant, donc ça peut aussi s’imaginer, ajoute le cousin du natif de Saint-Amand-Montrond. Mais ça n’est pas l’idéal, bien sûr. C’est même délicat, et c’est même un risque car Julian, généralement, a besoin de courir. » Mais l’hypothèse de renoncer au Tour de France pour privilégier la suite de la saison n’est pas écartée. « C’est une vraie possibilité. La saison est encore longue derrière le Tour, et il pourrait y avoir plein de projets derrière, assure Franck Alaphilippe. La Vuelta, les Mondiaux, aussi, mais même le Tour de Lombardie où, effectivement, avec une longue coupure dans la saison, il aura peut-être un truc en plus. » De là à imaginer Julian Alaphilippe miser gros sur la défense de son titre mondial en Australie, il n’y a qu’un pas.