Quick-Step Alpha Vinyl : Alaphilippe est guéri de son pneumothorax

Le Tour de France commence dans 49 jours...

Dix-huit jours après sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe commence à entrevoir le bout du tunnel. Le champion du monde souffrait de deux côtes cassées, une omoplate cassée et un pneumothorax (présence anormale d'air dans les poumons, ndlr), après avoir percuté un arbre dans le fossé à 62 kilomètres de l'arrivée, et après un séjour à l'hôpital, le coureur de bientôt 30 ans a pu rentrer chez lui et les dernières nouvelles données jeudi par son équipe Quick-Step Alpha Vinyl sont plutôt rassurantes. « Suite à sa chute le mois dernier à Liège-Bastogne-Liège, le Champion du Monde a subi de nouveaux examens à l'hôpital de Herentals.Son état continuera d'être surveillé avant toute autre décision et un programme de retour à la course sera arrêté. Tout le monde chez Quick-Step Alpha Vinyl tient à remercier l'équipe de Herentals pour le soin apporté à Julian », écrit la formation belge dans un communiqué.Impossible à ce jour de savoir quand Julian Alaphilippe sera en mesure de reprendre la compétition et surtout de participer au Tour de France, là où tous ses fans l'attendent à partir du 1er juillet à Copenhague. On devrait en savoir plus dans les prochains jours ou les prochaines semaines. "Ma récupération se passe bien et les douleurs sont moins fortes., écrivait le champion du monde sur ses réseaux sociaux il y a cinq jours. J’espère que d’ici peu cette grosse chute sera plus qu’un mauvais souvenir". C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter.