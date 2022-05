Quick-Step Alpha Vinyl : Alaphilippe donne de ses nouvelles pour la première fois depuis sa chute

Bonjour à tous , après quelques jours nécessaire, je suis content de vous donner quelques nouvelles. Ma récupération se passe bien et les douleurs sont moins fortes. Je respire beaucoup mieux et tout va dans le bon sens .

Quid du Tour de France ?

Julian Alaphilippe s'exprime enfin. Ce samedi, via ses réseaux sociaux officiels, le Français, double champion du monde en titre et pensionnaire de la formation Quick-Step Alpha Vinyl a ainsi écrit : "Bonjour à tous, après quelques jours nécessaires, je suis content de vous donner quelques nouvelles. Ma récupération se passe bien et les douleurs sont moins fortes.Je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages de soutien qui m’ont beaucoup touchés durant ces dix derniers jours, et toutes les personnes impliquées évidement. Les prochains examens décideront de la suite de ma saison. Déjà motivé pour la suite et hâte de vous retrouver. Pour l’heure je profite le plus possible de ma petite famille." Il y a deux semaines de cela, sur la Doyenne des Classiques, Liège-Bastogne-Liège, le Tricolore avait alors très lourdement chuté, lors d'une descente.A l'époque, le bilan avait alors été particulièrement lourd, avec deux côtes cassées, une fracture à l'omoplate et un hémopneumothorax. Ces nouvelles du principal intéressé arrivent quelques jours seulement après celles données par Patrick Lefevere, le manager général de sa formation Quick-Step Alpha Vinyl. Désormais, le compte à rebours a commencé concernant Julian Alaphilippe., qui se déroulera entre le vendredi 1er et le dimanche 24 juillet prochains, soit dans moins de six semaines. C'est certainement le jeudi 12 mai prochain que le coureur en saura alors davantage. En début de semaine, Lefevere en parlait justement sur RMC Sport : "On saura à ce moment-là s’il a le feu vert du médecin pour reprendre le vélo. On décidera ensuite pour le Tour de France. C’est court mais avec le talent qu’il a ça doit être possible."