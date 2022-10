Quick-Step Alpha Vinyl : Alaphilippe dessine son programme en 2023

Tour des Flandres d'abord, Tour de France ensuite, on en sait un peu plus des envies de Julian Alaphilippe en 2023 https://t.co/lgpoPVAmfb pic.twitter.com/UVelYzZd3H

— Le Berry républicain (@leberry_fr) October 29, 2022

Alaphilippe a déjà des idées

Julian Alaphilippe est en pleine réflexion. Alors que son année 2022 a été marquée par des lourdes chutes, d’importantes blessures et seulement deux victoires, l’ancien double champion du monde entend repartir du bon pied en 2023. Ce samedi, le natif de Saint-Amand-Montrond a été honoré avec le pôle d’entraînement cycliste municipal qui a été officiellement rebaptisé et porte désormais son nom. « On n'oublie pas les racines, je suis très content et touché de voir autant de monde me saluer et me féliciter, a confié Julian Alaphilippe lors de cette cérémonie dans des propos recueillis par le quotidien local Le Berry Républicain. C’est beaucoup d’émotions pour moi. Ce pôle signifie beaucoup pour moi. Je n’oublierai jamais les moments passés ici. » A cette occasion, le Saint-Amandois a également évoqué du bout des lèvres ce à quoi pourrait ressembler son année 2023, après « une année sportive compliquée avec beaucoup de chutes et de pépins de santé » et avec l’envie de « remettre les compteurs à zéro ».Alors qu’il devrait prendre part dès le mois de décembre à un stage avec son équipe Quick-Step Alpha Vinyl, qui prendra le nom Soudal-Quick-Step l’an prochain, Julian Alaphilippe entend renouer en 2023 avec les courses que les blessures consécutives à sa chute sur Liège-Bastogne-Liège ne lui ont pas permis de faire. En effet, selon les informations du Berry Républicain, le Français entend « plutôt viser les flandriennes et le Tour des Flandres », afin de remettre au goût du jour sa rivalité avec Wout Van Aert et Mathieu van der Poel. L’autre grand temps fort de sa saison 2023 devrait être, sans surprise, le Tour de France. Absent ce jeudi lors de la présentation du tracé aux caractéristiques pouvant convenir à ses qualités, l’ancien porteur du maillot jaune a mis en avant les « premières étapes destinées aux puncheurs » tracées au cœur du Pays Basque. Avec une part réduite du contre-la-montre, au grand dam de Jonas Vingegaard, et la montagne qui sera à l’honneur, Julian Alaphilippe pourrait avoir un terrain de jeu à sa convenance.