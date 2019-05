Quatre Jours de Dunkerque: Groenewegen réussit sa rentrée

Après s'être offert un mois et demi sans compétition, Dylan Groenewegen ne s'est pas manqué pour sa reprise et a remporté ce mardi la 1ère étape des Quatre Jours de Dunkerque, à Condé-sur-l'Escaut.

Le coureur de la Jumbo-Visma, parfaitement emmené dans un final sinueux, s'est imposé devant le Français Marc Sarreau (Groupama-FDJ) et son poisson-pilote, Mike Teunissen.

C'est le sixième succès de la saison pour le Néerlandais, le sprinteur le plus prolifique en 2019 à égalité avec Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

#4JDD

Guess who's back from his mid-season break? @GroenewegenD wins the openings stage in @4JDDunkerque after a very good leadout. @MikeTeunissen finishes third. #samenwinnen pic.twitter.com/vPSuxYHW4q