Quatre Jours de Dunkerque: Groenewegen écœure les Français

Dylan Groenewegen rafle tout sur les Quatre Jours de Dunkerque puisque le Néerlandais a enlevé la 3e étape, à Compiègne, après avoir déjà remporté les deux premières.

Le sprinteur de la Jumbo-Visma a devancé trois Français, Marc Sarreau (Groupama-FDJ), Christophe Laporte (Cofidis) et Clément Venturini (AG2R-La Mondiale).

Venturini avait franchi la ligne en premier mercredi avant d'être déclassé au profit de Groenewegen, qui accroît son avance au classement général.

