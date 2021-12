Qhubeka-NextHash : Aucun nouveau partenaire-titre trouvé, la fermeture de l'équipe inévitable

Qhubeka NextHash end sponsorship hunt

Management admit defeat with WorldTour team to foldhttps://t.co/cxa2tTnImM



— Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) December 23, 2021

Ryder : « Aucun solution n’a pu être trouvée en temps et en heure »

Il n’y a plus d’espoir pour l’équipe Qhubeka-NextHash. Fondée en 1997 par Doug Ryder, la formation sud-africaine a ensuite grimpé les échelons jusqu’à participer au Tour de France en 2015 puis d’intégrer l’élite du cyclisme professionnel, l’UCI World Tour, en 2016. Mais, après avoir pu compter sur l’équipementier suisse Assos pour survivre au début de la saison 2021 après le retrait du groupe japonais de télécommunications NTT, les difficultés de paiement de la société britannique NextHash ont jeté le doute sur la pérennité de la seule formation originaire du continent africain dans l’élite cycliste. Alors que les coureurs ont été priés de trouver des solutions, avec Victor Campenaerts, Giacomo Nizzolo ou Maximilian Walscheid qui se sont engagés avec d’autres formations pour 2022, Doug Ryder a multiplié les prises de contact afin de trouver de nouveaux partenaires. Mais, dans une communication interne rendue publique par le site spécialisé Cyclingnews, la recherche d’un nouveau partenaire-titre s’est achevée sur un échec.Une issue qui était devenue inévitable après le rejet par l’Union Cycliste Internationale (UCI) de la licence de l’équipe Qhubeka-NextHash pour 2022, permettant à l’équipe Arkéa-Samsic de bénéficier d’une invitation pour l’ensemble des épreuves de l’UCI World Tour la saison prochaine. « Je suis vraiment triste d’avoir à envoyer ce message. Jusqu’au dernier moment, nous avons tout tenté pour trouver des partenaires prêts à soutenir notre équipe la saison prochaine mais aucun solution n’a pu être trouvée en temps et en heure, a déclaré Doug Ryder dans cette communication interne. Nous avons collaboré avec une dizaine d’agences de marketing spécialisées dans le sport et avons échangé avec plus d’une centaine de sociétés. Je suis reconnaissant envers ceux qui nous ont également soutenu tout au long de ces discussions avec des partenaires potentiels. Depuis que NTT a décidé de mettre un terme à leur soutien, il n’y a pas eu une seule journée sans que nous ne travaillions pas pour sécuriser notre avenir à long terme. » Cela signifie que, en attendant la remise à zéro des compteurs pour 2023, l’UCI World Tour n’inclura que 18 équipes la saison prochaine.