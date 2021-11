Pogacar et Alaphilippe récompensés

Alaphilippe sans rival

Lundi prochain sera remis le Ballon d’Or au meilleur footballeur du monde, mais ce jeudi, c’est le Vélo d’Or qui était au centre des attentions, et il a été décerné à… Tadej Pogacar ! Le coureur slovène de 23 ans, deuxième du classement l'an passé, a reçu le trophée décerné chaque année par Vélo Magazine. Un trophée qui vient couronner une saison exceptionnelle,Le Slovène devance son compatriote Primoz Roglic (32 ans), vainqueur du trophée l’an passé, et qui a remporté en 2021 la Vuelta, la médaille d’or du contre-la-montre des JO, trois étapes de Paris-Nice (où il a perdu le maillot jaune le dernier jour), le Tour du Pays Basque, le Tour d’Emilie et Milan-Turin. Le Belge Wout Van Aert (27 ans) termine quant à lui troisième du classement, après avoir remporté cette saison le titre de champion de Belgique de course en ligne, Gand-Wevelgem, l’Amstel Gold Race, trois étapes du Tour de France (au Ventoux, sur le contre-la-montre et sur les Champs-Elysées !), et le Tour de Grande-Bretagne.Un autre trophée est remis au meilleur Français de la saison, et sans surprise, il revient àLa vététiste Loana Lecomte (22 ans), gagnante de la Coupe du Monde et sixième des JO, et le coureur d’AG2R-Citroën Benoît Cosnefroy (26 ans), vainqueur du Grand Prix de Plouay, du Tour du Finistère et du Tour du Jura, complètent le podium.