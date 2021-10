Piste - Mondiaux 2021 : Les vélos de l'équipe d'Italie volés ont été retrouvés en Roumanie

Souvenez-vous, il y a une semaine, la marque Pinarello alertait sa communauté du vol d’une vingtaine de vélos de l’équipe d’Italie de cyclisme sur piste en marge des Mondiaux organisés à Roubaix (20-24 octobre). Les biens ont été dérobés dans un minibus alors garé devant l’hôtel de la délégation italienne et qui devait prendre la route pour retourner en Italie. Parmi les disparitions à signaler, les vélos de l’équipe de poursuite par équipes, dans laquelle figure notamment Filippo Ganna, qui a confirmé son titre olympique de Tokyo en raflant l’or en terres nordistes. Ce feuilleton n’est désormais plus qu’un mauvais souvenir. Le CIICOT, parquet anti-mafia de Roumanie, a annoncé ce vendredi avoir retrouvé les vélos dont ceux en or du quator couronné sur les scènes olympique et mondiale, estimés à 30 000 euros chacun. Les autorités roumaines ont saisi les 22 vélos dérobés, d’une valeur totale de 600 000 euros, dans le cadre d’une vaste opération anti-drogue menée en Roumanie, qui a conduit à l’arrestation de vingt personnes.

Les vélos vont être rapatriés en Italie

Dans un communiqué relayé par La Gazzetta dello Sport, les forces de l’ordre roumaines rapportent que « 8 écrans de télévision, un enregistreur numérique, 10 téléphones portables et 2800 euros en espèces » ont également été saisis au terme des 14 perquisitions effectuées. La police roumaine est en contact avec l’équipe d’Italie pour régler plusieurs formalités administratives avant de procéder au rapatriement des vélos dans la Botte. Juste avant que le vol se produise, le minibus dans lequel étaient rangés les vélos était resté sans surveillance pendant plusieurs heures. Cet incident n’avait pas eu de répercussions sur la compétition qui était alors terminée pour les coureurs concernés.