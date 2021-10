L’équipe de France poursuit sa récolte de médailles aux championnats d’Europe de cyclisme sur piste de Granges, en Suisse. Les Bleus, qui comptaient cinq médailles mercredi soir, en ont glané deux de plus ce jeudi, grâce à Victoire Berteau et Mathilde Gros. Victoire Berteau, âgée de 21 ans, a décroché la médaille d’argent sur l’omnium, cette épreuve qui réunit quatre disciplines différentes sur une même journée. Septième de la course scratch, puis deuxième de la course tempo, troisième de la course à élimination et troisième de la course aux points, la Nordiste a cumulé 120 points, ce qui lui permet de finir deuxième derrière la Britannique Katie Archibald (154 points), championne du monde 2017 de l’omnium, et devant l’Italienne Rachele Barbieri (118 points).

Thomas au pied du podium, Vigier en demies

L’autre médaille tricolore est venue d’une autre jeune femme nordiste, Mathilde Gros (22 ans à la fin du mois), qui a décroché le bronze sur la vitesse, comme en 2018 à Glasgow. Celle qui a terminé septième des JO de Tokyo dans cette épreuve a remporté sa petite finale en gagnant les deux manches face à l’Ukrainienne Olena Starikova. L’or est revenu à la Néerlandaise Shanne Braspennincx, quatrième des JO, qui a battu l’Allemande Lea Sophie Friedrich. En revanche, pas de médaille pour Benjamin Thomas, le champion d’Europe de la course aux points. Le pistard de 26 ans a été battu dans la petite finale de la poursuite par le Suisse Claudio Imhof et finit donc au pied du podium. C’est l’Italien Jonathan Milan qui s’est imposé en finale, devant le Russe Lev Gonov. D’autres épreuves étaient disputées ce jeudi, et sur le sprint masculin, un seul Bleu s’est qualifié pour les demi-finales (qui auront lieu vendredi) : Sébastien Vigier. Tom Derache est quant à lui tombé en quarts. Enfin, Morgan Kneisky n’a pu faire mieux que onzième de la course scratch, avec un tour de retard sur le vainqueur, le Portugais Rui Oliveira.