Perez fidèle à Cofidis

Membre de l’équipe Cofidis depuis 2016, Anthony Perez va rester au sein de la formation française au moins jusqu’à fin 2023. Le coureur toulousain de 30 ans a prolongé son contrat pour les deux prochaines saisons, en ce 14 juillet où le parcours de la 17eme étape du Tour de France passe à une dizaine de kilomètres de chez lui et où il figure d’ailleurs dans l’échappée du jour. « Je suis très heureux de la confiance que me porte Cofidis depuis mes débuts chez les professionnels. Désormais, je fais partie des coureurs les plus expérimentés de l’équipe et c’est un honneur. Forcément, à l’heure de prolonger mon contrat, il y a de nombreux souvenirs heureux qui reviennent en tête : mon premier Tour de France, mes victoires, le maillot à pois à Paris-Nice… Je me sens très épanoui au sein de ce collectif et je sais que nous évoluons à un meilleur niveau. Progressivement, j’ai gagné en sérénité, notamment en évoluant aux côtés de Guillaume Martin. J’espère que nous allons continuer à performer d’ici la fin du Tour et pour toutes les prochaines échéances », s’est réjoui l’ancien stagiaire de La Pomme Marseille dans un communiqué de son équipe. Sous le maillot de Cofidis, Anthony Perez a remporté trois victoires : une étape du Tour du Luxembourg 2017 et du Tour du Luxembourg 2018 et une étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var 2020.

Vasseur : "Anthony n'a pas fini de nous surprendre"

« Je suis ravi de pouvoir poursuivre l’aventure avec Anthony Pérez. C’est un pur produit de chez Cofidis. Travailler dans la confiance et la continuité est une formule gagnante. Anthony nous a prouvé ce dont il était capable : se glisser dans les échappées, travailler pour ses leaders mais aussi aller chercher la victoire. Il nous a déjà régalé sur ce Tour de France et il est devenu au fil du temps un élément indispensable du collectif Cofidis. Je suis convaincu qu'Anthony n’a pas fini de nous surprendre ! », a réagi de son côté Cédric Vasseur, le manager général de Cofidis. Après les seize premières étapes du Tour de France, Anthony Perez occupe la 98eme place à 2h27 de Tadej Pogacar et a notamment terminé 22eme du contre-la-montre de Laval.