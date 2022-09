Pays-Bas/Van der Poel : « Je n'aurais pas dû faire ça »

Van der Poel : "Il se faisait tard et je voulais dormir"

Mathieu van der Poel est rentré ce lundi aux Pays-Bas, après des championnats du monde de cyclisme en Australie assez catastrophiques pour lui. Cinquième du relais mixte dont les Pays-Bas étaient largement favoris (en raison des problèmes techniques rencontrés par Bauke Mollema et Annemiek van Vleuten), puis contraint à l'abandon lors de la course en ligne, le coureur de 27 ans a vécu une veille de course agitée, puisqu'il a passé une partie de la nuit au poste pour avoir bousculé deux adolescentes qui avait frappé à sa porte à plusieurs reprises alors qu'il s'était couché tôt dans sa chambre d'hôtel.« J'aurais dû faire les choses différemment, mais je n’avais certainement pas l’intention de blesser qui que ce soit. Bien sûr, je suis désolé, je me trompe aussi. Je l'admets honnêtement. Je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire autrement. Malheureusement, cela s'est produit et j'essaie de le mettre derrière moi et d'anticiper ce qui va arriver. Quiconque me connaît sait que je n'ai jamais blessé personne. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent sur le fait de pousser et tout, ce n'est absolument pas vrai et ce n'est pas ce qui s'est passé. J'aurais dû informer quelqu'un, la réception ou quelque chose comme ça.. J», a confié le petit-fils de Raymond Poulidor. Mathieu van der Poel va désormais récupérer avant de se lancer dans les courses italiennes de début octobre (Tour d’Emilie-Romagne, Trois Vallées Varésines, Tour de Lombardie) et tenter de finir la saison sur une bonne note. Longtemps sur la touche en raison d’une blessure au genou et au dos, le Néerlandais n’a gagné « que » cinq courses (dont un Monument et une étape de Grand Tour, tout de même) en 2022 : une étape de la Semaine internationale Coppi e Bartali, A Travers la Flandre, le Tour des Flandres, une étape du Tour d’Italie et le Grand Prix de Wallonie.