Pays-Bas : Van der Poel va participer aux Mondiaux de gravel

Van der Poel : "Nous écrivons un peu l'histoire dimanche"

A défaut d’avoir pu revêtir le maillot de champion du monde il y a huit jours du côté de Wollongong en Australie, où il a été contraint à l’abandon après une nuit agitée à l’hôtel (il a été conduit au poste pour avoir légèrement blessé une adolescente qui l’empêchait de dormir), Mathieu van der Poel va se donner une nouvelle chance dimanche, à l’occasion des tout premiers championnats du monde de gravel."Les parcours se composeront pour les trois-quarts environ de sections de gravier (gravel) blanc typiquement italiennes – similaires à celles que l’on retrouve dans les Strade Bianche – et de sections pavées, et pour environ un quart de routes asphaltées. On signalera dans les 20 premiers kilomètres la présence de deux montées totalisant 3 km, l’une en gravel, l’autre asphaltée, avec des pentes de l’ordre de 10 %", précise l'UCI.Et parmi les participants, donc, Mathieu van der Poel, qui est prêt à écrire l'histoire. « Nous écrivons un peu l'histoire dimanche. Pour moi, ce sera la toute première course sur gravier de ma carrière. Bien que ce ne soit pas complètement nouveau. Je me suis entraîné sur le vélo de gravier pour la première fois aujourd'hui et cela ressemble à quelque chose entre la course sur route et le cyclo-cross. L'adaptation sur le vélo n'était pas trop mal. C'est amusant d'être là», a déclaré le Néerlandais, dont la saison 2022 a été un peu décevante, malgré sa victoire sur le Tour des Flandres et sur une étape du Giro.