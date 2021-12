Pays-Bas : Grande inquiétude pour Amy Pieters, plongée dans un coma artificiel après une chute

Update situation Amy Pieters

Yesterday Amy Pieters was operated on her head. During this operation, the doctors took away the pressure in her head that was created by the fall. Amy will be kept asleep the coming days.



Les médecins dans le flou concernant les éventuelles séquelles

L’état de santé d’Amy Pieters suscite une grande inquiétude. Sacrée championne du monde du madison en 2019, 2020 et 2021, la Néerlandaise a profité de l’intersaison pour participer à un stage de préparation avec l’équipe des Pays-Bas de cyclisme sur piste dans la région de Calpe, en Espagne. Or, ce jeudi lors d’une sortie, la native de Haarlem a été victime d’une très lourde chute dont les conséquences sont graves. Très rapidement transportée par hélicoptère vers l’hôpital d’Alicante, Amy Pieters a dû subir en urgence une intervention chirurgicale au niveau de la tête. « Durant cette opération, les médecins ont réduit la pression créée au sein de son crâne par la chute, a précisé l’équipe SD Worx, employeur de l’actuelle championne des Pays-Bas de cyclisme sur route. Amy Pieters sera maintenue endormie durant les prochains jours. »Dans son communiqué, la formation néerlandaise confirme qu’il faudra attendre pour connaître l’état de santé exact d’Amy Pieters. « Dans quelques jours, quand ls médecins vont la réveiller, il sera alors possible de diagnostiquer les éventuels dommages causés par cette chute. Sa famille a rejoint l’hôpital, a précisé l’équipe SD Worx, pour laquelle Amy Pieters court depuis cinq saisons après avoir porté les couleurs d’Argos-Shimano, Liv et Wiggle-High5. A l’heure actuelle, aucune annonce supplémentaire peut être faite concernant l’accident et nous vous demandons de respecter l’intimité des personnes concernées. Bien évidemment, tout le monde au sein de l’équipe SD Worx pense à Amy et à sa famille. » Un accident qui intervient alors que la Néerlandaise était dans une période très faste de sa carrière tant sur piste, avec un troisième titre mondial sur le madison avec Kirsten Wild, mais également des victoires de prestige sur route comme la classique Nokere Koerse.