Pas d'Euro 2020 dans le Trentin

Depuis 2016, les championnats d’Europe de cyclisme ont pris une nouvelle dimension, avec la possibilité pour les coureurs professionnels d’y participer. Peter Sagan, Alexander Kristoff, Matteo Trentin et Elia Viviani se sont successivement imposés, pour obtenir le droit de porter le maillot bleu à étoiles jaunes. Mais l’édition 2020 ne se déroulera pas dans le Trentin comme prévu au mois de septembre. L’Union européenne de cyclisme a annoncé ce samedi que l’Euro 2020 n’aura pas lieu dans cette région italienne cette année, mais l’année prochaine. Elle se réserve tout de même le droit d’organiser des championnats d’Europe en 2020, mais dans un autre endroit.

Le nouveau calendrier dévoilé mardi par l'UCI

Mais cela reste très incertain au vu du nouveau calendrier de la saison cycliste 2020, qui doit être dévoilé mardi par l’Union cycliste internationale. En effet, la saison est suspendue jusqu’au 1er juillet, et seul le Tour de France connait ses nouvelles dates (29 août -20 septembre), sous réserve d’une grosse amélioration de la situation sanitaire. L’UCI doit encore caler le Giro (sans doute en octobre), la Vuelta (sans doute en novembre, avec trois étapes en moins), les cinq Monuments (Milan – San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie) et un maximum d’autres courses de moindre importance. Y aura-t-il de la place pour des championnats d’Europe ? Pas sûr…