Paris-Roubaix : Sagan ne sera pas au départ

14 jours de course et trois abandons pour Sagan

Vainqueur de Paris-Roubaix en 2018, Peter Sagan ne réitérera pas son exploit en 2022. Le coureur slovaque ne figure pas dans la liste des sept coureurs retenus par le staff de TotalEnergies pour disputer "L'Enfer du Nord" ce dimanche. Arrivé cet hiver au sein de la formation française après avoir signé un contrat de deux ans, le Slovaque de 32 ans n'a pas encore eu l'occasion de se mettre en évidence, en raison de problèmes de santé.« Peter a mal aux jambes et est incapable de faire de gros efforts. Il est épuisé et a besoin de dormir après les courses », avait expliqué lundi dernier son attaché de presse Gabriele Uboldi, précisant que l'ancien triple champion du monde allait devoir passer des examens complémentaires.Depuis le début de saison, Peter Sagan a couru 14 jours en compétition mais hormis une quatrième place lors de la deuxième étape de Tirreno-Adriatico et une cinquième place sur Milan-Turin, il a fini très loin, abandonnant même au matin de la troisième étape de Tirreno-Adriatico et sur Gand-Wevelgem et le Circuit de la Sarthe, ce qui lui ressemble peu, sauf en cas de chute, bien sûr. Forfait pour Paris-Roubaix, le Slovaque va tenter de se refaire une santé, avant ses deux prochains objectifs, que sont le Critérium du Dauphiné en juin et le Tour de France en juillet. A condition, bien sûr, qu'il ait trouvé le remède à ses maux, et qui tenteront de lui apporter une deuxième victoire en World Tour cette saison, après celle de Mathieu Burgaudeau sur la sixième étape de Paris-Nice.