Paris-Roubaix : Rien d'officiel encore

Une pétition pour que la course soit maintenue...



J'attire l'attention de @RoxaMaracineanu, Ministre déléguée chargée des sports sur l'importance de maintenir la course cycliste #ParisRoubaix devant se dérouler le 11 avril prochain.

Je vous laisse découvrir et partager cette lettre ouverte. 👇 pic.twitter.com/n67lBqmLX4

— Valérie Six (@six_valerie) March 24, 2021

Face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19 dans le Nord de la France, ASO ne devrait pas avoir d'autre choix que d'annuler de nouveau la course. Les premiers bruits avaient même fait état d'une officialisation de cette nouvelle annulation du monument mercredi. Finalement, rien n'est encore officiel ce jeudi. Et même si Roxana Maracineanu a confirmé sur France Info qu'elle ne voyait pas vraiment comment l'événement pourrait être maintenu étant donné le contexte de nouveau très inquiétant,« La décision n’est pas définitivement prise, mais c’est un département où il y a une vraie problématique sanitaire. Il n’y a pas suffisamment de lits, beaucoup de malades.... Peut-être que cet événement devra être reporté », a uniquement souligné l'ancienne championne de natation, tandis queL'Equipe croit d'ailleurs savoir qu'ASO continue de travailler sur la date en question en parallèle de laDu côté des autres défenseurs de cette course mythique réputée pour ses nombreuses portions pavées,« Pour nous, c’est mort à 90 %. Nous sommes très inquiets. Le préfet ne va pas changer d’avis comme cela. C’est un coup de massue. On ne comprend pas, parce qu’il n’y aura pas de rassemblement de spectateurs et juste des gens devant leur maison. C’est quand même démoralisant de voir autant d’efforts possiblement ruinés, juste parce qu’un préfet ne veut prendre aucun risque », note ainsi le président de l'association « Les amis de Paris-Roubaix » dans les colonnes du Parisien. Pas totalement défaitiste, mais pas crédule pour autant.