Paris-Roubaix reporté de six mois

PARIS-ROUBAIX ET PARIS-ROUBAIX FEMMES REPORTES

Les organisateurs de Paris-Roubaix et Paris-Roubaix Femmes prennent acte de la décision de la Préfecture des Hauts de France de demander le report des épreuves qui auraient dû se dérouler le dimanche 11 avril prochain. pic.twitter.com/LN9II7ET8c



— Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) April 1, 2021

ASO a tout essayé

Déjà un report en 2020...puis une annulation

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. Paris-Roubaix ne pourra pas avoir lieu à la date prévue, le 11 avril, en raison de la crise sanitaire, et les organisateurs ont annoncé ce jeudi son report au 3 octobre. Les célèbres classiques de printemps, qui se déroulent actuellement sans problème (mais à huis clos, bien sûr) en Belgique et aux Pays-Bas, se voient donc amputer de leur Monument français,Le préfet des Hauts-de-France, région très touchée par le coronavirus, a demandé le report de la course il y a plusieurs jours, et malgré tout le travail d'Amaury Sport Organisation pour tenter de trouver une solution afin d'interdire le public de rejoindre le parcours de la course, et notamment les mythiques secteurs pavés, ASO n'a pas eu d'autre solution que de reporter la course., et accessoirement, mieux valait ne pas encombrer les hôpitaux avec des coureurs accidentés en cette période de forte tension hospitalière.Les spécialistes des pavés devront donc attendre six mois supplémentaires pour s'affronter, et Philippe Gilbert va donc rester tenant du titre plus longtemps que prévu.Les fans de cyclisme espèrent que cela ne sera pas de nouveau le cas d'ici là, ce qui signifierait que la situation sanitaire ne s'est pas améliorée...