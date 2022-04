Son nom avait pourtant été cité, pour rouler sur les pavés de l'Enfer du Nord. Finalement, le Slovène Tadej Pogacar, tout récent quatrième du Tour des Flandres, ne prendre pas part à Paris-Roubaix, qui se déroule pas plus tard que ce dimanche. C'est ainsi ce que montre la sélection de la formation UAE Team Emirates, officialisée ce mardi, via son site internet officiel. C'est ainsi que le leader de cette formation émiratie ne sera autre que Matteo Trentin. Pourtant, lors de ses huit précédentes participations à cette prestigieuse épreuve de cyclisme, le coureur, qui participera également, ce mercredi, à la Flèche Brabançonne avec notamment Marc Hirschi, Alessandro Covi et Juan Ayuso, n'avait jamais fait mieux qu'une 36eme place finale.

Trentin : "Ma forme est de retour"

A ses côtés, on retrouvera Pascal Ackermann, Alexys Brunel, Felix Gross, Juan Sebastian Molano, Oliviero Troia et Vegard Stake Laengen. Dans ce communiqué officialisant la sélection de sa formation, l'ancien champion d'Europe a ainsi notamment déclaré : "Ma forme est proche de là où elle doit être et je pense qu’en tant qu’équipe, nous pouvons être compétitifs lors de ces prochaines courses. L'Amstel a été une course très difficile, mais nous pouvons en tirer beaucoup de points positifs. Marc Hirschi a montré qu’il était proche de son meilleur niveau, donc je pense que pour la Flèche Brabançonne, notre objectif sera de jouer nos cartes dans le final. Pour Paris-Roubaix, nous savons tous que c’est vraiment une course d'usure et que cela peut être assez imprévisible, donc nous allons viser à être agressifs."