Paris-Roubaix : L'équipe B&B Hotels-KTM encore invitée

Aux trois équipes tricolores inscrites au World Tour (AG2R-Citroën, Cofidis et Groupama-FDJ) et donc engagées d'office conformément au règlement de l'UCI et à nos deux formations (Arkéa-Samsic et TotalEnergies, où évolue désormais le vainqueur de Paris-Roubaix en 2018 Peter Sagan) ayant gagné leur place sur la course (et là aussi comme le stipule le règlement) pour avoir terminé dans les trois premières places du classement ProTeams l'année dernière, qui sera donc elle aussi de la partie à l'occasion de cette 119eme édition de l'Enfer du Nord dont les organisateurs ont communiqué la liste des équipes engagées ce lundi. Quatre invitations ont ainsi été décernées par l'organisation (la société ASO) pour ce Paris-Roubaix décalé d'une semaine (à l'origine, le rendez-vous avait été programmé le 10 avril, à la date initialement prévue pour l'Amstel Gold Race) en raison du premier tour des élections présidentielles.La formation norvégienne Uno-X Pro Team fait également partie des heureuses élues, sachant queVingt-cinq équipes, dont six pour défendre les couleurs bleu, blanc rouge s'élanceront donc le 17 avril prochain depuis Compiègne pour rallier le mythique vélodrome de Roubaix. Du côté des femmes, pour ce qui constituera la deuxième édition de "la reine des classiques", ce Paris-Roubaix 2022 concernera vingt-quatre équipes.En 2021, pour le baptême du feu de l'Enfer du Nord version féminine, la victoire était revenue à la Britannique Lizzie Deignan (TRek-Segafredo).