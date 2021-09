Paris-Roubaix : L'édition 2022 décalée d'une semaine

⚠ En raison du 1er tour de l’élection présidentielle française et suite à un accord entre les organisateurs, #ParisRoubaix se déroulera Dimanche 17 avril et l’@Amstelgoldrace Dimanche 10 avril 2022. ⚠

L'édition 2021 ne s'est pas encore courue que déjà, celle de 2022 est chamboulée. En effet, ce mercredi, via son compte Twitter officiel, l'organisation de la prestigieuse course cycliste Paris-Roubaix, à savoir la société A.S.O, a annoncé que l'an prochain, il y aura un nouveau changement de date. En effet, la « reine des classiques », initialement prévue le 10 avril prochain, sera reculée d'une petite semaine et se déroulera donc le 17 avril.Un changement qui en entraîne ainsi un autre. En effet, initialement prévue ce 17 avril, la classique néerlandaise l'Amstel Gold Race, est donc ainsi avancée d'une semaine. Elle se tiendra alors le 10 avril.Un échange de bons procédés qui a ainsi fait réagir le directeur du cyclisme chez A.S.O, Christian Prudhomme, dans le communiqué annonçant cette nouvelle : « Cette solution a pu être trouvée grâce au concours et à l’esprit de conciliation de Leo van Vliet, directeur de l’Amstel Gold Race, ainsi que de l’Union Cycliste Internationale. A.S.O. tient à les remercier chaleureusement d’avoir permis cette modification de calendrier, au nom des milliers de fans de la Reine des Classiques. »L'an passé, en 2020, toujours en raison de la pandémie de coronavirus, les nombreuses annulations et autres reports ont totalement chamboulé le calendrier annuel de cyclisme, à ce niveau-là. Paris-Roubaix, cette année, a encore été déplacé du mois d'avril à celui d'octobre. La 118eme édition de la prestigieuse épreuve, qui sera composée d'un total de 259 kilomètres et qui aura lieu ce dimanche, sera, pour la toute première fois, précédée d'une version féminine, qui se déroulera ce samedi.