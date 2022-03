Paris-Roubaix : Le tracé évolue à la marge pour l'édition 2022

😈With 1 month to go before the greatest riders in the peloton take on the Hell of the North, take a detailed look at the 2022 route👇

Un avant-goût de Tour de France

Paris-Roubaix va retrouver ses habitudes et a décidé de ne quasiment rien changer. Après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus puis avoir été décalé jusqu’en octobre l’an passé pour les mêmes raisons, « L’Enfer du Nord » renoue avec le printemps en 2022 même si la course a dû être repoussée d’une semaine en raison de l’élection présidentielle, un échange de dates avec l’Amstel Gold Race étant au cœur de cet ajustement calendaire. Une 118eme édition qui, du strict point de vue du parcours, proposera la même expérience que celle ayant permis à Sonny Colbrelli de lever les bras sur la piste du Vélodrome de Roubaix après avoir pris le meilleur sur Florian Vermeersch et Mathieu van der Poel. En effet, les organisateurs de la classique ont confirmé ce mercredi que le parcours 2022 sera long de 257,2 kilomètres, avec 30 secteurs pavés d’une longueur totale de 54,8 kilomètres.Dans un communiqué, les organisateurs de Paris-Roubaix confirment que « les légers aménagements apportés par rapport au tracé d’octobre 2021 concernent d’ailleurs les secteurs pavés du Cambrésis, sans modifier leur influence sur la course ». Un « Enfer du Nord » 2022 qui sera également observé de près par les candidats à la victoire finale sur le prochain Tour de France. En effet, à l’occasion de la 5eme étape entre Lille et Arenberg, onze secteurs pavés seront au programme dont trois seront communs avec Paris-Roubaix. Les secteurs concernés sont ceux d’Hornaing-Wandignies, Warlaing-Brillon et Tilloy-Sars-et-Rosières qui, le 17 avril prochains, seront placé peu après la mythique Trouée d’Arenberg. La course féminine, qui aura lieu le 16 avril prochain, bénéficiera d’un parcours de 124,7 kilomètres, soit 8000 mètres de plus que la première édition en octobre dernier. Au départ de Denain, les candidates à la succession de Lizzie Deignan devront traverser 17 secteurs pavés, pour une distance totale de 29,2 kilomètres.