Paris-Roubaix : Le parcours de l'édition 2021 confirmé

😈 #ParisRoubaix, 118ème édition

🗓 Sunday, 3rd October / Dimanche 3 octobre

📏 257,7 km

3⃣0⃣ cobbled sections / secteurs pavés (5⃣5⃣ km)

🔎 Take a look at this year's route!

🔎 Voici le parcours 2021 de l'Enfer du Nord! ⬇

➡ More info / Plus d'infos : https://t.co/lu7gJ4H9Tm pic.twitter.com/In6zHOdEr1



— Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) September 14, 2021

Paris-Roubaix va se conjuguer au féminin

Les candidats à la victoire sont prévenus. Après dix-huit mois d’absence, le retour de Paris-Roubaix s’annonce rude. Reportée de six mois en raison du contexte sanitaire, la 118eme édition de « l’Enfer du Nord » sera disputée le 3 octobre prochain sur un parcours de 259 kilomètres au départ de Compiègne pour rallier le vélodrome de Roubaix. Une semaine après la course en ligne des championnats du monde, pas moins de 55 kilomètres de pavés répartis sur 30 secteurs, soit 500 mètres et un secteur de plus par rapport à l’édition 2019, seront au programme. Il faudra toutefois attendre une centaine de kilomètres après le départ pour découvrir le premier secteur mais il y aura quelques différences. « C’est précisément l’ordonnancement des premiers secteurs pavés qui a été modifié », annoncent les organisateurs dans un communiqué.En effet, le secteur de Vertain sera arpenté en sens inverse, c’est-à-dire en montée alors que celui du Hameau du Buat fera son retour pour la première fois depuis 2016. Le final, avec les secteurs de Mons-en-Pévèle et du Carrefour de l’Arbre, reste inchangé. Mais la principale innovation de cette édition 2021 de Paris-Roubaix, c’est la tant attendue course féminine qui sera organisée le 2 octobre prochain sur un parcours resserré. Après un circuit tracé autour de Denain parcouru à trois reprises, les 85 derniers kilomètres seront strictement les mêmes que ceux de la course masculine. Si la Trouée d’Arenberg ne sera pas traversée par le peloton féminin, c’est à partir d’Hornaing que les choses sérieuses vont démarrer. Au total, c’est un parcours de 116,4 kilomètres qui sera proposé à la fine fleur du cyclisme féminin pour ce moment d’histoire de Paris-Roubaix, avec la victoire qui, comme pour la course masculine, se jouera près du Vélodrome Jean-Stablinski, qui accueillera cette année les championnats du monde de cyclisme sur piste.