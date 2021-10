Paris-Roubaix (F) : Incroyable exploit d'Elizabeth Deignan !

🚴‍♀️ Frayeurs à tous les étages. Alors que 🇬🇧@lizziedeignan s’est fait peur sans tomber, ses rivales dans le peloton n’ont pas eu autant de chance.

🚴‍♀️ It’s hard going out there! While it was only a scare for leader 🇬🇧@lizziedeignan, others weren’t so lucky...#ParisRoubaixFemmes pic.twitter.com/4Nxr6jwmlM



— Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) October 2, 2021

La pluie n’a pas fait dérailler Deignan

CYCLISME - UCI WOMEN’S WORLD TOUR / PARIS-ROUBAIX (F)

Classement final - Denain-Roubaix (116,5km) - Samedi 2 octobre 2021

Une première édition qui restera dans les mémoires ! Alors que la pluie a rendu bien des secteurs pavés glissants, Elizabeth Deignan a tenu bon jusqu’au vélodrome de Roubaix pour remporter le tout premier Paris-Roubaix féminin. La Britannique n’a pas hésité à dynamiter la course à 82 kilomètres de l’arrivée et, au terme d’un raid solitaire parfaitement mené, lever les bras sur la ligne d’arrivée. Lancée depuis Denain avec trois tours d’un circuit urbain de huit kilomètres, la course a mis un peu de temps à se décanter. Si Nicole Steigenga et Emilie Moberg ont tenté leur chance dans le deuxième tour de ce circuit avant de voir Elena Pirrone partir en contre, le peloton n’a pas laissé de champ à ces trois fuyardes. C’est à l’orée du tout premier secteur pavé, entre Hornaing et Wandignies, que « Lizzie » Deignan a décidé de tenter sa chance. Aucune de ses rivales n’a tenté de prendre sa roue et la Britannique a très rapidement pris une avance d’une trentaine de secondes. L’allure a tout de même augmenté et le peloton s’est très rapidement distendu et même scindé sous l’impulsion des formations Jumbo-Visma et SD Worx mais tout est revenu dans l’ordre. A un peu plus de 50 kilomètres de l’arrivée, alors que l’avance d’Elizabeth Deignan a dépassé les deux minutes, Christine Majerus et Elisa Longo Borghini ont tenté de partir en contre.Une initiative qui n’a pas été du goût de Marianne Vos, qui a fait l’effort pour revenir sur ce duo. C’est alors que la pluie s’est invitée sur la course et a rendu les pavés plus glissants qu’ils n’étaient déjà. Des conditions piégeuses qui ont notamment fait comme victime la championne du monde Elisa Balsamo mais également la championne d’Europe Ellen van Dijk. L’écart a nettement dépassé les deux minutes pour Elizabeth Deignan après le secteur de Mons-en-Pévèle alors que plusieurs groupes de poursuivantes se sont agglomérés. Le secteur de Camphin-en-Pévèle, à 18 kilomètres de l’arrivée, s’est révélé décisif. Rendu glissant par la météo, le pavé a envoyé à terre quatre coureuses dont Ellen van Dijk ou encore Aude Biannic. Une chute qui a désorganisé le groupe de chasse et permis à Marianne Vos de s’isoler. L’effort de l’ancienne championne du monde lui a permis de reprendre une minute à Elizabeth Deignan mais la Britannique a fait mieux que résister. Malgré quelques frayeurs sur les pavés, la Britannique n’a jamais été revue et remporte en solitaire cette première édition féminine de Paris-Roubaix… alors qu’aucun de ses compatriotes n’a remporté la course masculine en 125 ans d’existence. Marianne Vos prend la deuxième place alors qu’Elisa Longo Borghini complète le podium. Première Française, Audrey Cordon-Ragot a pris la neuvième place.Marianne Vos (PBS/Jumbo-Visma) à 1’17’’Elisa Longo Borghini (ITA/Trek-Segafredo) à 1’47’’Lisa Brennauer (ALL/Ceratizit-WNT) à 1’51’’Marta Bastianelli (ITA/Alé BTC Ljubljana) à 2’10’’Emma Cecilie Jorgensen (DAN/Movistar) à 2’10’’Franziska Koch (ALL/DSM) à 2’10’’Audrey Cordon-Ragot (FRA/Trek-Segafredo) à 2’10’’Marta Cavalli (ITA/FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope) à 2’10’’Chantal van der Broek-Blaak (PBS/SD Worx) à 2’10’’