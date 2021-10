Paris-Roubaix : Colbrelli s'impose au sprint et remporte son premier Monument !

Le top 10 de cette édition 2021 qui fera date. Gianni Moscon prend finalement la 4e place, lui qui a longtemps envisagé la victoire avant sa crevaison et sa chute. Trois néophytes sur le podium. Grand Christophe Laporte aussi au vu de ses soucis avec ses freins. #ParisRoubaix pic.twitter.com/TPkFJPySym

— Le Gruppetto (@LeGruppetto) October 3, 2021

Colbrelli fait la différence à 25 mètres de la ligne !



🏆👏🇮🇹 MONSTRUEUX SONNY COLBRELLI !!

🚴 Pour sa première participation à #ParisRoubaix, l'Italien remporte une édition XXL dans des conditions météos dantesques !



Florian Vermeersch et Mathieu Van der Poel complètent le podium. pic.twitter.com/S6VblglWXN



— francetvsport (@francetvsport) October 3, 2021



🤩👏🇮🇹 L'émotion incontrôlable de Sonny Colbrelli !

Victorieux d'un #ParisRoubaix de légende, l'Italien laisse exploser sa joie immense à l'arrivée ! pic.twitter.com/AiIw3P5xcF



— francetvsport (@francetvsport) October 3, 2021

Moscon, la crevaison qui a tout changé...



🇮🇹👏 Les larmes de Sonny Colbrelli sur le podium de #ParisRoubaix

L'Italien laisse parler sa fierté après la conquête du premier Monument de sa carrière, à 31 ans pic.twitter.com/ftKMTRVy2B



— francetvsport (@francetvsport) October 3, 2021

"Cette année, c'est mon année !" Les mots sont de Sonny Colbrelli lui-même. Vingt jours après avoir connu un premier jour de gloire, à Trente, sur ses terres, lors des Championnats d'Europe sur route,Assurément le plus beau jour de la vie de cycliste pour le natif de Desenzano del Garda, venu rejoindre les glorieux vainqueurs de l'Enfer du Nord alors qu'il n'avait encore jamais participé à la mythique classique ni remporté le moindre Monument de toute sa carrière. C'est désormais chose faite pour Colbrelli, qui nourrissait deux rêves : remporter le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Avant d'éventuellement inscrire son nom au palmarès du "Ronde", l'Italien, en grande forme, a fait la moitié du chemin.Il s'en est pourtant fallu d'un rien que le surprenant coureur belge de 22 ans Florian Vermeersch et grand espoir de son pays ne déjoue tous les pronostics sur la ligne d'arrivée du vélodrome de Roubaix, où Colbrelli, Mathieu van der Poel et Vermeersch avaient pénétré, encore regroupés. Réputé plus fort au sprint, le Transalpin a confirmé qu'il était le plus puissant dans cet exercice, surtout face à un van der Poel épuisé par tous ses efforts de la journée lors de ce Paris-Roubaix disputé dans des conditions dantesques.D'abord débordé par Vermeersch, le héros du jour s'est accroché, avant de déposer et le Belge et le Néerlandais en portant son effort à vingt-cinq mètres de la ligne uniquement. Juste mais suffisant pour Colbrelli, submergé par l'émotion une fois la victoire en poche et encore en larmes sur le podium tandis que retentissait l'hymne de son pays, mais non sans avoir trouvé quelques forces encore pour soulever son vélo dans les airs, le corps tout entier recouvert de boue. "J’ai suivi Van der Poel dans le final, j’ai fait un super sprint, je suis super heureux. Je me suis focalisé sur Van der Poel, mais le gars de Lotto Soudal (Vermeersch) a failli nous surprendre, c’était limite, mais j’ai réussi à passer », savourait à chaud au micro de France 3 ce Sonny Colbrelli supersonique etAvant d'être victime de deux mésaventures coup sur coup - une crevaison puis une chute - le vilain petit canard du peloton semblait en effet promis lui aussi à son jour de gloire. Pour l'une de ses dernières courses sous les couleurs de l'équipe Ineos Grenadiers, le futur représentant de la formation Astana était parti seul devant à 52 kilomètres de l'arrivée.Le cinquième du Paris-Roubaix 2017 comptait alors plus d'une minute d'avance sur van der Poel, Colbrelli et leurs camarades d'échappée, dont faisait déjà partie Vermeersch. Incapable de retrouver son adhérence sur ces pavés extrêmement boueux après avoir dû changer de vélo, Moscon, grand malheureux de ce dimanche, a tout donné pour tenter d'empêcher ses poursuivants de revenir. En vain, les soucis de vélo de celui qui volait dans les secteurs pavés ayant fait le jeu de ses adversaires, pourtant probablement persuadés pour la plupart qu'il ne reverrait pas celui qui s'était surtout fait remarquer jusqu'à maintenant pour ses frasques. Rejoint dans le Carrefour de l'Arbre,Premier Français de ce Paris-Roubaix qui effectuait son grand retour au calendrier après 903 jours d'absence, Christophe Laporte termine 6eme, juste devant son futur coéquipier chez Jumbo-Visma Wout Van Aert, grand favori de cette 118eme édition de l'Enfer du Nord qui s'est muée en paradis pour le monumental Sonny Colbrelli.