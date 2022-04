Paris-Roubaix : A une allure record, van Baarle remporte son premier Monument

April 17, 2022 17:00 Au terme d'une course disputée à une allure record et animée très tôt par l'équipe Ineos Grenadiers, Dylan van Baarle a dominé Paris-Roubaix quand Wout Van Aert et Stefan Küng complètent le podium.