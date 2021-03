Paris-Roubaix à l'automne ?

Paris-Roubaix conclurait la saison

Si en Belgique, les classiques de printemps peuvent se dérouler à huis clos et sans problèmes, avec notamment le Tour des Flandres prévu ce dimanche, organiser une course cycliste pose plus de problèmes en France. Ainsi, Paris-Roubaix, qui doit se dérouler le 11 avril, devrait être reporté à la mi-octobre. C’est en tout cas ce que révèle 20 Minutes ce mardi, qui cite un bon connaisseur de la mythique course sur pavés : « C’est fait à 99,99% ». L’année dernière, Paris-Roubaix, prévu le 12 avril, en plein premier confinement, avait dans un premier temps été reporté au 25 octobre, mais avait définitivement été annulé le 9 octobre, à la demande du préfet du Nord, alors que la Métropole de Lille avait été placée en alerte maximale., et le préfet ne souhaite pas que la course se déroule le 11 avril, car il ne veut pas mobiliser les forces de l’ordre dans un contexte sanitaire déjà tendu. Toujours selon 20 Minutes, la décision pourrait être officialisée ce mercredi.En attedant, les coureurs sont dans l'expectative, à l'image de Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), qui s'était exprimé lundi dans 20 Minutes : "Nous les coureurs, on n’a rien à dire, c’est plus politique.Je suis ok avec le fait qu’il y ait une crise sanitaire et je suis ok pour dire que ce n’est pas logique qu’on laisse une course de vélo se faire alors qu’une partie de la population est confinée. Mais après, il faut savoir que ça compte pour nous coureurs, mais aussi pour les staffs, les sponsors, et les marques de vélo. Paris-Roubaix est une grande vitrine pour le cyclisme dans le monde entier. Des millions de personnes regardent la course." Les grands spécialistes des pavés vont donc devoir se préparer à disputer le Monument français à l’automne, et Paris-Roubaix viendrait donc conclure la saison World Tour 2021, censée se finir lors du Tour de Guangxi, en Chine, du 14 au 19 octobre. Un gros changement dans le calendrier, mais depuis un an, les cyclistes y sont habitués...