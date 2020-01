Paris-Nice : Une édition 2020 qui s'annonce surprenante

☀ Voici le parcours de la 7⃣8⃣ème édition de #ParisNice !

L’épreuve de force chez Julian Alaphilippe



Etape 6 / Stage 6

Un final préparatoire à la Grande Boucle



Etape 7 / Stage 7

CYCLISME / PARIS-NICE

Parcours de l’édition 2020

Une édition 2020 pas comme les autres. Les organisateurs de Paris-Nice, qui sont également ceux du Tour de France, ont dévoilé le parcours de la « Course au Soleil », qui aura lieu du 8 au 15 mars prochain. Si, comme le veut la tradition depuis dix ans maintenant, les Yvelines accueilleront le Grand Départ de l’épreuve, la première étape tracée sur 154km autour de Plaisir, ne sera pas une partie... de plaisir. En effet, à moins de cinq kilomètres de l’arrivée, les coureurs auront droit à une côte pavée de 1400m de long avec une pente moyenne à 7,8%. De quoi désorienter les sprinteurs. Les adeptes de la vitesse seront comblés les deux jours suivants avec une arrivée dans le Gâtinais, à Chalette-sur-Loing, puis la traversée des plaines du Cher en direction de La Châtre. Une étape longue de 212,5km qui pourrait laisser certaines équipes tenter le coup de bordure afin de faire des différences avant le seul contre-la-montre de la semaine.En effet, sur une boucle très technique longue de 15,1km tracée autour de Saint-Amand-Montrond que les cadors du peloton s’expliqueront face au chronomètre. Un lieu qui n’a pas été choisi au hasard par les organisateurs, la localité étant la ville de naissance d’un certain Julian Alaphilippe. Le coureur de la formation Deceuninck-Quick-Step aura sans doute envie de briller à domicile. A l’issue d’une étape de transition longue de 227km entre Gannat et La Cote-Saint-André, dans les contreforts des Alpes, le peloton sera soumis à rude épreuve entre Sorgues et Apt avec pas moins de six difficultés répertoriées sur les 180,5km du tracé. Dès lors, le grand final aura lieu sur les terres du Grand Départ du Tour de France 2020, autour de Nice.Si les premières différences auront été faites dans le contre-la-montre, l’avant-dernière étape risque également de faire des dégâts. En effet, au terme des 166,5km au départ de Nice, via le Col de Vence, le Col de la Sigale et la Côte de Saint-Antonin, c’est un des hauts-lieux de la 2eme étape du Tour de France 2020 qui fera face aux coureurs, le Col de la Colmiane. Long de 16,3km avec une pente moyenne à 6,3% sans irrégularités majeures, ce col mettra les organismes à rude épreuve avant la dernière étape, tracée sur 113,5km autour de Nice. Là encore, la difficulté sera au rendez-vous avec quatre montées dont le Col de la Porte et la Côte de Châteauneuf et la Côte d’Aspremont, qui sera grimpée à trois reprises le 27 juin prochain lors de la première étape du Tour de France. Une dernière étape qui, contrairement à la tradition, ne se terminera pas sur la Promenade des Anglais mais à l’Allianz Riviera, stade de l’OGC Nice qui sera également le lieu de départ de la troisième étape de la Grande Boucle.Plaisir - Plaisir (154km)Chevreuse - Chalette-sur-Loing (166,5km)Chalette-sur-Loing - La Châtre (212,5km)Saint-Amand-Montrond - Saint-Amand-Montrond (15,1km CLM individuel)Gannat - La Côte-Saint-André (227km)Sorgues - Apt (160,5 km)Nice - Valdeblore La Colmiane (166,5km)Nice - Nice (113,5 km)