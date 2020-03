Paris-Nice : « Stressant » pour Nizzolo

Déjà vainqueur d’une étape sur le Tour Down Under, Giacomo Nizzolo a levé les bras pour la deuxième fois cette saison, à l’occasion de la 2eme étape de Paris-Nice ce lundi. Le sprinteur italien de l’équipe NTT a avoué après l’arrivée qu’il avait vécu une journée stressante : « C’était très stressant avec la pluie et le vent, on ne s’y attendait pas. Je me sens bien depuis le début de la saison, c’est une grande joie de gagner ici. Je savais que l’équipe Bora allait attaquer en fin de course, alors je me suis économisé et ensuite j’ai réussi à les passer dans les derniers mètres. Je savais qu’il fallait suivre la roue d’Ackermann. Nous avons eu un bon début d’année, j’espère que ça va continuer comme ça. » Réponse mardi entre Chalette-sur-Loing et La Châtre, où l’arrivée pourrait encore se jouer au sprint.