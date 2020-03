Paris-Nice : Schachmann et Bora-Hansgrohe prêts à défendre le maillot jaune

Maximilian Schachmann pourra-t-il conserver le maillot jaune de leader de Paris-Nice jusqu’à mercredi, jour du contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond ? Il reste encore deux étapes assez faciles à disputer jusque-là, mais toujours est-il que le sprinteur allemand, vainqueur de la premier étape ce dimanche à Plaisir, espère le garder le plus longtemps possible. « C’est bon de signer une belle victoire pour l’équipe Bora. Je suis d’autant plus heureux que j’avais manqué la victoire de peu sur le Tour d’Algarve. C’est nouveau de me retrouver dans un maillot jaune, mais nous avons une très bonne équipe et je pense que nous avons les moyens de défendre le maillot », a-t-il déclaré à l’arrivée. Les autres sprinteurs sont prévenus !