Paris-Nice : Le parcours de l’édition 2022 dévoilé

A un peu plus de deux mois du départ de la 80eme édition de Paris-Nice, les organisateurs ont dévoilé ce mercredi le parcours de la Course au soleil, qui se déroulera du 6 au 13 mars et qui partira des Yvelines, comme le stipule le contrat passé entre les organisateurs et le département 78 depuis treize ans. Cette fois, c’est Mantes-la-Ville qui sera le théâtre du Grand Départ, avec une boucle de 160 kilomètres autour de la ville en guise de 1ere étape, avec déjà quatre côtes de 3eme catégorie au menu.La troisième étape reliera Vierzon, dans le Cher, à Dun-Le Palestel, dans la Creuse (une première pour le département 23 depuis 1996), avec trois nouvelles côtes de 3eme catégorie. Le mercredi, le classement général a de grandes chances d’évoluer, puisque c’est un contre-la-montre individuel de 8,7 kilomètres qui sera au menu entre Domérat et Montluçon dans l’Allier. Un chrono court mais redoutable, avec une côte de 265 mètres à 8,6% pour finir.Les choses très sérieuses débuteront lors de la 5eme étape, entre St-Just-St-Rambert (Loire) et St-Sauveur-de-Montagut (Ardèche), où les coureurs graviront leurs trois premiers cols de 1ere catégorie (3350m de dénivelé) de la semaine. Retour à une étape un peu plus facile (mais plus longue) le vendredi, entre Courthézon (Vaucluse) et Aubagne (Bouches-du-Rhône) avec des côtes de 2eme et 3eme catégorie.On saura alors qui succède à l’Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), le surprenant double tenant du titre, qui avait bénéficié de coups de pouce du destin avec l’annulation de la dernière étape en 2020 pour cause de pandémie et la chute du maillot jaune Primoz Roglic lors de la dernière étape en 2021. Pour cette édition 2022, les 18 équipes World Tour seront au départ, ainsi que les deux premières du classement Pro Tour 2021 (Alpecin-Fenix et Arkéa-Samsic) et les deux équipes françaises invitées que son B&B Hotels – KTM et TotalEnergies.: Mantes-la-Ville > Mantes-la-Ville, 159,8 km: Auffargis > Orléans, 159,2 km: Vierzon > Dun-le-Palestel, 190,8 km: Domérat > Montluçon, 13,4 km (contre-la-montre): Saint-Just-Saint-Rambert > Saint-Sauveur-de-Montagut, 188,8 km: Courthézon > Aubagne, 213,6 km: Nice > Col de Turini La Bollène-Vésubie, 155,4 km: Nice > Nice, 115,6 km