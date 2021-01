Paris-Nice : Le parcours de l’édition 2021 dévoilé

Une quatrième étape mouvementée ?



Le parcours de Paris-Nice 2021

Le 14 mars dernier, Paris-Nice s’arrêtait à une étape de la fin, à Valdeblore, en raison de la pandémie de coronavirus qui allait conduire la France à se confiner trois jours plus tard. Le début de la fin pour les cyclistes du World Tour, qui ont dû attendre le 1er août pour reprendre la compétition. Cette année, les organisateurs espèrent que la course pourra aller à son terme, prévu le 14 mars sur la Promenade des Anglais, après les huit étapes traditionnelles. Le parcours de la 79eme édition de la Course au Soleil a été dévoilé ce mercredi, et 1239 kilomètres seront au programme. Suite au partenariat signé entre Paris-Nice et le Département des Yvelines, le départ sera une nouvelle fois donné du 78, avec deux boucles autour de Saint-Cyr-L’Ecole. Quatre côtes de troisième catégorie seront au menu, ce qui pourrait piéger quelques sprinteurs. Puis les coureurs prendront la direction du Sud, avec une deuxième étape quasi-plate, réservée aux sprinteurs a priori, mais où le vent de la Beauce pourrait contrecarrer certains plans.Puis les choses vont se corser lors de la quatrième étape, avec six côtes de deuxième catégorie (dont une double ascension du Mont Brouilly, dans le Rhône) et l’arrivée au sommet de Chiroubles, classée en première catégorie (6% de moyenne). « Il nous fallait une étape mouvementée assez tôt dans la course, explique le directeur de l’épreuve, François Lemarchand. Les coureurs ont tendance à prendre leurs repères, et c’est à nous de bousculer leurs habitudes ! ». Les sprinteurs devraient de nouveau être à la fête le jeudi, entre Vienne et Bollène. Puis ce sera au tour des baroudeurs le lendemain, avec cinq côtes répertoriées, dont une de première catégorie (la côte de Cabris, dans les Alpes-Maritimes). Enfin,Maximilian Schachmann, vainqueur de l’édition 2020 après avoir porté le maillot jaune du premier au dernier jour, réussira-t-il le doublé ? A voir... Pour cette édition 2021, en plus des 19 équipes World Tour, et de l’équipe Alpecin-Fenix, première au classement UCI ProTeams 2020, trois formations françaises ont reçu une invitation : B&B Hotels P/B KTM, Arkéa – Samsic et Total Direct Energie. Reste désormais une question cruciale à traiter : le public aura-t-il le droit de se réunir sur le bord de la route ?Dimanche 7 mars, 1ere étape : Saint-Cyr-L’École > Saint-Cyr-L’École, 166 kmLundi 8 mars, 2eme étape : Oinville-sur-Montcient > Amilly, 188 kmMardi 9 mars, 3eme étape : Gien > Gien, 14,4 km (contre-la-montre)Mercredi 10 mars, 4eme étape : Chalon-sur-Saône > Chiroubles, 188 kmJeudi 11 mars, 5eme étape : Vienne > Bollène, 203 kmVendredi 12 mars, 6eme étape : Brignoles > Biot, 202,5 kmSamedi 13 mars, 7eme étape : Nice > Valdeblore La Colmiane, 166,5 kmDimanche 14 mars, 8eme étape : Nice > Nice, 110,5 km