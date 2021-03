Christian Estrosi a été entendu. En écho à la demande du maire de Nice d'annuler l'arrivée du Paris-Nice dans sa ville, la préfecture a annoncé ce jeudi en début d'après-midi qu'en raison du confinement, le parcours des deux dernières étapes allait être «adapté ». Elles ne passeront donc pas par Nice. « En tout état de cause, ces étapes ne pourront se dérouler qu'en dehors de la zone confinée et à huis-clos », a annoncé la préfecture des Alpes-Maritimes dans un communiqué.



Le Paris-Nice va-t-il devoir arriver ailleurs qu'à Nice ? Le souhait de Christian Estrosi est très clair en tout cas. Dans un communiqué publié mercredi soir tard, le maire de Nice a demandé à ce que l'arrivée de la Course au soleil soit annulée « telle que programmée ». « Pour plus de cohérence, je demande l'annulation de l'arrivée du Paris-Nice telle que programmée ». Samedi, l'avant-dernière étape de cette édition 2021 doit conduire les coureurs du centre-ville de Nice à Valdeblore La Colmiane, tandis que la dernière étape a, elle, été tracée intégralement autour de Nice, avec départ et arrivée sur la Promenade des Anglais, pour une ultime étape dimanche longue de 110,5 km.

Christian Estrosi désire qu'aucune de ces deux dernières étapes en question programmées dans sa ville ne soit maintenue. Sans pour autant préciser s'il entend par là qu'il pousse par une modification du parcours initial, comme cela avait été le cas par exemple lors du dernier Tour de France. En revanche, à en croire France Bleu Nice, si le maire de la ville souhaite que le Paris-Nice n'arrive pas à Nice, ce ne serait pas pour se mettre en adéquation avec le troisième week-end de confinement imposé par le gouvernement (le porte-parole Gabriel Attal l'a annoncé mercredi soir).

Estrosi veut rouvrir la Promenade des Anglais !



Toujours selon France Bleu, Christian Estrosi, après avoir lui-même exigé que sa ville soit confinée le week-end pour enrayer la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, aurait revu complètement sa position. Et à la sortie d'une réunion avec son conseil scientifique, il aurait décidé de rouvrir la Promenade des Anglais, où reste notamment programmée à ce jour le départ et l'arrivée de la 8eme et ultime étape - dès le week-end à venir. Dans les deux cas - confinement reconduit ou réouverture de l'artère la plus prestigieuse de la ville - ce Paris-Nice ne serait pas le bienvenu. « Nous sommes dans l'attente des décisions des autorités compétentes. Si besoin, nous saurons nous adapter comme nous avons su le faire lors du dernier Tour de France », rétorque uniquement pour le moment ASO, organisateur de la course. Quoi qu'il en soit, cela ne sent pas très bon.