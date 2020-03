Paris-Nice : Jumbo-Visma renonce à son tour

Based on medical advice Team Jumbo-Visma will withdraw from Paris-Nice.

Roglic ne sera donc pas là

Et de sept ! Sept équipes World Tour ont décidé de renoncer à participer à Paris-Nice, dont le départ sera donné dimanche de Plaisir dans les Yvelines, à cause du coronavirus. Après Astana, CCC, Ineos, Mitchelton-Scott, Movistar et UAE Emirates, c’est Jumbo-Visma qui a annoncé son forfait ce vendredi. « Les risques pour la santé dus au coronavirus et le manque de garanties adéquates sur les procédures à suivre ont conduit à un avis négatif du staff médical quant à une participation », a fait savoir la formation néerlandaise.« Ça fait mal et c’est décevant. Mais c’est la meilleure décision que nous pouvons prendre en ce moment. En tant que manager, nous avons la responsabilité de prendre en compte tous les risques possibles. A ce jour, ils sont trop significatifs pour les ignorer » a réagi le directeur de l’équipe Richard Plugge. La Course au Soleil comptera donc un favori en moins, avec le forfait de Primoz Roglic, vainqueur de la dernière Vuelta. Les organisateurs n’ont pas encore annoncé si Jumbo-Visma serait remplacée.