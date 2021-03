Paris-Nice - Jumbo-Visma : Primoz Roglic en leader

🇫🇷 #ParisNice

The Race to the Sun🌞

Our 7 riders for Paris-Nice👇🏼 pic.twitter.com/naiSfpU6DA



— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 6, 2021

Roglic fait sa rentrée

Quatre mois après, Primoz Roglic se remet en selle. Plus apparu en compétition depuis le 8 novembre dernier, date de la dernière étape du Tour d’Espagne qu’il a remporté pour la deuxième fois consécutive, le leader de la formation Jumbo-Visma va faire sa rentrée ce dimanche sur Paris-Nice. La course s’étend jusqu’au dimanche suivant, le 14 mars, et verra six coureurs le soutenir dans sa quête de décrocher la victoire finale. A la veille du lancement de cette édition 2021, l’équipe néerlandaise a annoncé son groupe de coureurs pour la course de huit jours dans l’Hexagone. Steven Kruijswijk, George Bennett, Sam Oomen, Lennard Hofstede, Jos van Emden et Tony Martin, vainqueur de la course en 2011, seront de la partie tandis que Wout Van Aert prend part aux Strande Bianche ce samedi.Comme l’a déclaré Griescha Niermann, directeur sportif de Jumbo-Visma, dans un communiqué,, histoire de bien débuter cette nouvelle année. « Nous visons la victoire avec Roglic au classement général. Après les troisième et quatrième étapes, nous verrons si nous devons défendre une avance ou attaquer dans les dernières étapes. » Primoz Roglic, aligné sur Paris-Nice pour la première fois de sa carrière, aborde l’épreuve avec beaucoup d’enthousiasme. « Au début de la saison, il s'agit toujours de voir comment tout se passe. J'aime le nouveau vélo et les freins à disque sont un pas en avant. J'ai aussi confiance dans l'équipe. Quand j'ai vu à quel point les gars ont bien roulé sur l’UAE Tour, j'ai attendu le début de la saison avec impatience., a-t-il déclaré. Jumbo-Visma espère rayonner et envoyer un premier message fort à ses rivaux.